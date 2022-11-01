Пелоси сообщила об улучшении состояния ее мужа

Выздоровление будет долгим, отметила спикер Палаты представителей Конгресса

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что состояние ее супруга Пола Пелоси после нападения постепенно улучшается, однако процесс выздоровления будет долгим.

"Состояние Пола постепенно улучшается, и это будет длинный процесс восстановления", - написала она в понедельник на своей странице в Twitter. Пелоси поблагодарила всех приславших в последние дни "тысячи сообщений" поддержки и "добрых пожеланий".

В понедельник прокуратура Северного округа штата Калифорния предъявила обвинения мужчине, напавшему с молотком на Пола Пелоси. Дэвиду Депепи инкриминируется вооруженное нападение на члена семьи госслужащего, что грозит 30 годами тюрьмы, а также попытка похищения госслужащего, что влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Утром 28 октября пресс-служба Пелоси проинформировала, что злоумышленник ворвался в ее резиденцию в Сан-Франциско и напал на ее супруга. 82-летний Пол Пелоси был успешно прооперирован в связи с полученным переломом костей черепа и серьезными повреждениями правой руки и кистей. Как сообщила полиция Сан-Франциско, нападавшим оказался 42-летний Дэвид Депепи, мотив его действий не установлен. По сведениям телеканала CNN, целью злоумышленника была Нэнси Пелоси, однако во время нападения ее не оказалось дома.