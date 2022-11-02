Акции противников избранного президента Бразилии проходят по всей стране

Местные СМИ практически игнорируют их, протестующих называют "путчистами", а их требования незаконными

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 ноября. /ТАСС/. Многочисленные акции сторонников действующего президента Бразилии Жаира Болсонару проходят по всей стране в среду. Участники манифестации в Рио-де-Жанейро собрались на площади напротив здания командования юго-восточного военного округа в центре города, передает корреспондент ТАСС с места событий.

У большинства в одежде присутствует сочетание желтого и зеленого цветов, многие несут государственный флаг, на транспарантах участников написаны призывы к "федеральному вмешательству". Проезжающие мимо автомобили сигналят им в знак одобрения. Фактически речь идет о призывах к военным не допустить прихода к власти избранного президента страны социалиста Луиса Инасиу Лулы да Силвы, опередившего действующего главу государства Жаира Болсонару на 2,1 млн голосов во втором туре президентских выборов в минувшее воскресенье. По сообщениям портала G1 аналогичная акция проходит в районе военного городка в восточной части города.

В социальных сетях и мессенджерах распространяются многочисленные фото и видео с подобных акций по всей стране. Так, в столице Бразилиа противники Лулы да Силвы собрались у комплекса зданий генерального штаба армии. Как пишет газета Folha de S.Paolo, людей на столичную акцию подвозят организованно на автобусах (здания генштаба расположены в отдалении от жилого сектора - прим. ТАСС). Сторонники "федерального вмешательства" и сохранения у власти Болсонару с флагами и транспарантами пришли также к воротам военной академии Агульяс-Неграс, выпускником которой является бразильский лидер, и другим военным гарнизонам по всей стране.

Сами акции практически игнорируются местными СМИ, посвятившими им небольшие заметки на своих сайтах. Их участников называют "путчистами" и заявляют о незаконном характере их требований. Из крупных телеканалов только два - TV Record и SBT, владельцы которых не скрывают симпатий к Болсонару - уделяют эфирное время освещению мирно проходящих манифестаций.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов. Около 32 млн человек не явились на избирательные участки.

Вскоре после объявления результатов по всей стране начались отдельные локальные перекрытия дорог сторонниками Болсонару, которые к вечеру понедельника приобрели национальный масштаб. Местами их участники устраивали на дорогах баррикады из горящих покрышек. На этом фоне глава Высшего избирательного суда Бразилии (TSE, выполняет функции ЦИК) Алешандри ди Морайс приказал Федеральной дорожной полиции и военной полиции штатов расчистить автодороги, занятые сторонниками действующего президента. Сам Болсонару в ходе выступления перед прессой во вторник заявил, что народные выступления "стали следствием возмущения и ощущения несправедливости в связи с выборами процессами", однако попросил своих сторонников выражать протест мирно, не устраивая неудобств другим соотечественникам.