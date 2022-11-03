Ракета КНДР пролетела над территорией Японии в сторону Тихого океана

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону северо-восточной части Японии. Об этом сообщила в четверг японская береговая охрана.

Из-за запуска в Японии сработала экстренная система оповещения J-alert. Согласно выпущенному предупреждению, траектория ракеты проходила через воздушное пространство Японии в районе префектур Ниигата, Ямагата, Мияги в сторону Тихого океана. В связи с этим жителей этих районов призвали не подходить к окнам, находиться внутри домов или под землей.

Также из-за выпущенного предупреждения на северо-востоке Японии было временно приостановлено движение скоростных экспрессов "синкансэн".

Агентство Yonhap в свою очередь сообщает, что от ракеты в процессе полета отделилась одна ступень.

Как сообщила береговая охрана Японии, по предварительным данным, ракета уже упала в Тихий океан. Телеканал NHK отмечает, что район падения находится за пределами исключительной экономической зоны Японии. Также, по его сведениям, Силы самообороны Японии не пытались сбить ракету КНДР.

При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации в связи с запуском. Последний раз КНДР запускала баллистическую ракету над территорией Японии в октябре этого года.