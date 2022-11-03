МФКК приветствовала возвращение России к зерновой сделке

Глава организации Андреас фон Вайссенберг отметил, что каждое заинтересованное государство должно сделать все возможное для того, чтобы кризис на Украине не повлиял на экспорт зерновых

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) приветствует возвращение России к зерновой сделке, об этом сообщил глава отдела МФКК по стихийным бедствиям, климату и кризисам в Европе Андреас фон Вайссенберг в интервью "Известиям", опубликованном в четверг.

"Решение России вернуться к черноморской инициативе - это хорошие новости, поскольку нарушений потока экспорта зерна теперь не будет", - сказал Вайссенберг.

Он добавил, что экспорт продовольствия с Украины является крайне важным вопросом, поскольку он затрагивает многие регионы мира. Вайссенберг отметил, что каждое заинтересованное государство должно сделать все возможное для того, чтобы кризис на Украине не повлиял на экспорт зерновых, так как на поставки российского и украинского зерна приходится большой процент удовлетворения глобальных потребностей.

В среду в Минобороны РФ сообщили, что Россия решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях.