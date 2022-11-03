Более 60% опрошенных американцев винят Байдена в высокой инфляции в стране

В США уже несколько месяцев держится высокая инфляция, годовой показатель находится почти на максимуме за последние 40 лет, уточняет Newsweek

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Больше половины американцев (61%) считают, что президент США Джо Байден в "значительной" или "достаточной" степени ответственен за высокие показатели инфляции в стране. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу журнала Newsweek компанией Redfield and Wilton Strategies.

Как отмечается в публикации, 43% опрошенных говорят, что политика Байдена "в значительной степени" послужила тому, чтобы в США была высокая инфляция, 18% респондентов заявили, что президент виноват в этом в "достаточной степени", а 17% считают, что его роль в ухудшении экономической обстановки незначительна. Еще 23% сказали, что американский президент никак не виноват в росте инфляции.

Также респондентов спросили, какой вопрос определит их голос за одну из партий на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс США. Чаще всего они называли в этой связи именно инфляцию (45% опрошенных). Американцев также беспокоит тема абортов (34%) и экономический рост (24%). Согласно данным опроса, 44% американцев считают, что республиканская партия уделяет больше внимания вопросу инфляции, чем демократы.

Как отмечает журнал, в США уже несколько месяцев как установилась высокая инфляция, годовой показатель находится почти на максимуме за последние 40 лет. Годовой уровень инфляции в США в сентябре составил 8,2%, что несколько ниже, чем в августе - тогда показатель составлял 8,3%.

Опрос проводился 30 октября. В нем приняли участие 1 500 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность не указана.

В среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что не знает, будет ли в стране рецессия. По его словам, пока нет никаких признаков снижения инфляции в США. ФРС в среду по итогам двухдневного ноябрьского заседания четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3,75-4%. Комментируя данное решение на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что действия ФРС помогли снизить инфляцию.