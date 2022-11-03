3 ноября, 12:12
Военная операция на Украине

Глава МАГАТЭ заявил о полном отключении ЗАЭС от внешнего электроснабжения из-за обстрелов

Рафаэль Гросси отметил, что это говорит о "крайне неустойчивой ситуации с ядерной безопасностью на объекте"

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Запорожская АЭС в результате ночных обстрелов вновь полностью отключилась от внешнего электроснабжения и получает энергию из запасных дизельных генераторов. Об этом заявил в четверг генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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"Это вновь говорит о крайне неустойчивой ситуации с ядерной безопасностью на объекте и срочной необходимости создания вокруг него защитной зоны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Генераторы включились автоматически после того, как станция отключилась от основной линии электропередачи на 750 киловольт и запасной линии на 330 киловольт. Старший оперативный персонал уведомил экспертов агентства на станции, что были повреждены два участка линий в 50-60 километрах от станции "на подконтрольной Украине территории", идет ремонт одного из участков. 

Теги:
УкраинаРоссияГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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