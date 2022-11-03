КНДР назвала решение США и Южной Кореи продлить учения "весьма опасным и ошибочным"

По словам секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхона, "США и Южная Корея узнают, что они совершили необратимую грубую ошибку"

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Решение США и Южной Кореи продлить сроки начавшихся в понедельник учений авиации Vigilant Storm является "весьма опасным и ошибочным выбором". Такая оценка содержится в заявлении секретаря Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ПТК) Пак Чон Чхона, опубликованном в четверг Центральным телеграфным агентством Кореи.

"США и Южная Корея решили продлить объединенные воздушные учения Vigilant Storm. Это весьма опасный и ошибочный выбор", - говорится в заявлении. "США и Южная Корея узнают, что они совершили необратимую грубую ошибку", - добавил секретарь ЦК ТПК.