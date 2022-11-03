Reuters: Швейцария отклонила запрос ФРГ о реэкспорте на Украину боеприпасов к Gepard

В правительстве страны указали, что не могут удовлетворить запрос о передаче военной продукции швейцарского происхождения Украине, пока последняя вовлечена в вооруженный конфликт

ЖЕНЕВА, 3 ноября. /ТАСС/. Швейцария отклонила запрос Германии о реэкспорте на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

"В соответствии с принципом равного обращения, [содержащимся] в законе о нейтралитете, Швейцария не может удовлетворить запрос о передаче военной продукции швейцарского происхождения Украине, пока последняя вовлечена в вооруженный конфликт", - цитирует агентство заявление швейцарского правительства.

Еженедельник Der Spiegel 26 октября информировал о том, что министр обороны Германии Кристине Ламбрехт написала письмо на имя швейцарской коллеги Виолы Амхерд с просьбой разрешить Берлину направить на Украину боеприпасы к Gepard. При этом отмечалось, что боеприпасы производит предприятие со штаб-квартирой в Цюрихе. Чтобы перенаправить их на Украину из ФРГ, германской стороне нужно разрешение Швейцарии. Также указывалось, что Германия вместе с установками Gepard снабдила киевские власти 60 000 зарядов к ним, однако украинская сторона сообщила недавно "о дефиците боеприпасов", в связи с чем в Берлине пытаются организовать дополнительные поставки.

Швейцария пока не выдавала разрешений на реэкспорт своей военной продукции на Украину.