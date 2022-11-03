В МАГАТЭ заявили о готовности проводить дальнейшие инспекции объектов на Украине

Агентство ранее сообщило о завершении инспекции трех украинских объектов

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово проводить дальнейшие инспекции украинских объектов на предмет незаявленной ядерной деятельности. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ, распространенном в четверг по итогам проверки трех объектов на Украине.

"Генеральный директор [Рафаэль] Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ по-прежнему готово к проведению дальнейших мероприятий по проверке на Украине, чтобы убедиться в отсутствии незаявленной деятельности и тем самым предотвратить любое неправомерное использование таких материалов", - указано в документе.

В четверг МАГАТЭ сообщило о завершении инспекции трех украинских объектов. В ходе проверки агентство не обнаружило признаков незаявленной ядерной деятельности.

В конце октября начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов сообщил на брифинге, что Минобороны России привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу". Об угрозе "грязной бомбы" заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров, этот вопрос поднят Россией на уровне Совета Безопасности ООН. Российская сторона также назвала объекты на Украине, где может вестись такая работа.

В связи с обнародованной Россией информацией Киев направил в МАГАТЭ запрос о том, чтобы регулятор прислал на указанные объекты инспекторов.