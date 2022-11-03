Экс-советник главы Пентагона оценил шансы победы коалиции во главе с США над Россией

Дуглас Макгрегор считает маловероятным, что "неядерные силы США сами по себе способны победить неядерные силы РФ", поэтому задается вопросом, сможет ли коалиция во главе с Соединенными Штатами собрать "разнообразный военный потенциал, необходимый для превосходства над российскими силами"

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор, являвшийся советником министра обороны при предыдущем президенте США Дональде Трампе, подверг сомнению способность Вашингтона собрать успешную военную коалицию против РФ.

"Сегодня Белый дом [президента США Джо] Байдена, похоже, рассматривает возможность использования многонациональных сил против России", - пишет он в статье в журнале The American Conservative. Экс-советник главы Пентагона ссылается на слова бывшего главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвида Петрэуса, допустившего ранее ситуацию, при которой "многонациональные силы под американским командованием" могли бы участвовать в конфликте на Украине. По словам Макгрегора, потенциальная коалиция может состоять, в частности, из польских и румынских солдат, а в ее основе были бы ВС США.

Он задается вопросом, что будут делать американские силы, если вступят в бой после пересечения границы на западе Украины. "Российское верховное командование, несомненно, определит американский военный компонент как центр коалиции. Из этого следует, что российская военная мощь будет сосредоточена в первую очередь на разрушении боевой структуры США", - констатирует экс-советник министра обороны.

Помимо этого, Макгрегор считает маловероятным, что "неядерные силы США сами по себе способны победить неядерные силы РФ". В связи с этим возникает вопрос, "сможет ли коалиция во главе с США собрать разнообразный военный потенциал, необходимый для превосходства над российскими силами". "Не менее важно, смогут ли силы США и их союзников защитить многочисленные транспортные сети Европы, а также военно-воздушные и военно-морские базы от российских воздушных и ракетных ударов?" - продолжает Макгрегор.

Он также указывает на то, что для коалиционных сил обычным делом является наличие разногласий по поводу ведения боевых действий. "Отсутствие ясности по поводу конкретных целей может иметь серьезные последствия. Другими словами, какой степени единоначалия военное руководство США действительно может ожидать от своих союзников в войне, и будет ли требование единоначалия перевешивать чисто национальные интересы? Полезно не забывать, что Москва обладает полной властью над своими силами <...>. Москве не нужно мириться с расходящимися предпочтениями и мнениями членов коалиции", - подчеркнул Макгрегор.

Экс-советник призвал не недооценивать "цену эскалации для американцев и европейцев". "Президент [США] и его генералы должны понимать, насколько губительной военная неудача будет для американского общества, уже ослабленного двадцатью годами обреченных на провал кампаний в Ираке и Афганистане", - говорится в публикации.

Ситуация на Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Кроме того, США объявили о переброске дополнительных сил в Европу для укрепления восточного фланга НАТО. При этом президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал, что не намерен отправлять американские войска на Украину.