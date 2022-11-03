Чавушоглу заявил, что обсудил со Столтенбергом Украину и зерновую сделку

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что обсудил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на Украине и зерновую сделку.

"В ходе нашей встречи мы обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку. Проблема была решена под руководством господина президента [Турции Тайипа Эрдогана]. По истечении 20 дней соглашение о зерне необходимо продлить. Мы будем продолжать наши усилия, чтобы обеспечить его бесперебойную работу", - отметил глава МИД Турции.