Чавушоглу заявил о положительных сдвигах для начала поставок зерна и удобрений из России

Глава МИД Турции подчеркнул, что соглашение должно быть выполнено

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг о наличии положительных сдвигов для начала поставок продовольствия и удобрений из российских портов.

"Я проводил переговоры с [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым, с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, с [генеральным секретарем ООН Антониу] Гутерришем. Мы видим, что Россия хочет, чтобы обещания, касающиеся ее собственного экспорта, были выполнены. В этом отношении есть положительные сдвиги. Но это не означает поддержку России, но соглашение должно быть выполнено", - отметил глава МИД Турции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле.