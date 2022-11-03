Боррель заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что делать это нужно путем поставок оружия

МЮНСТЕР /Германия/, 3 ноября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в четверг, что необходимо продолжать оказание всесторонней поддержки Украине, включая поставки оружия.

"Сейчас как никогда мы должны поддерживать Украину, украинский народ. Они борются, защищают свою страну, и у нас есть моральный долг поддержать их", - сказал Боррель журналистам в Мюнстере в рамках встречи глав МИД стран Группы семи (G7). "Мы должны продолжать поддерживать Украину, поддерживать поставками оружия", - продолжил политик. При этом он добавил, что не менее важной является оказание финансовой и экономической помощи Киеву.

"Зима приближается", - констатировал Боррель. В то же время он утверждал, что Россия ждет, "когда "генерал Зима" наступит и поддержит российскую армию".