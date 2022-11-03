Посол США поздравил Нетаньяху с победой на парламентских выборах в Израиле

Партия Биньямина Нетаньяху "Ликуд" заняла первое место, получив в новом созыве Кнессета 32 места

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Американский посол в Израиле Том Найдс позвонил лидеру израильской оппозиции Биньямину Нетаньяху, чтобы поздравить его с победой на состоявшихся 1 ноября досрочных выборах в Кнессет (парламент).

"Только что провел хороший телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху. Я поздравил его с победой и сказал ему, что с нетерпением ожидаю совместной работы, чтобы поддерживать неразрывную связь [между США и Израилем]", - написал дипломат в четверг вечером на своей странице в Twitter

Ранее в четверг израильский ЦИК объявил результаты подсчета всех бюллетеней, поданных на досрочных парламентских выборах. Согласно этим данным, партия Нетаньяху "Ликуд" заняла первое место, получив в новом созыве Кнессета 32 места, тогда как политическая сила нынешнего премьера Яира Лапида "Еш атид" стала второй с 24 мандатами. В общей сложности блок правых и религиозных сил во главе с партией "Ликуд" получают 64 из 120 мест в Кнессете, что дает им возможность сформировать правительственную коалицию.

Парламентские выборы в Израиле - пятые в стране с 2019 года - проходили во вторник. По их итогам определился состав Кнессета 25-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции. В случае успеха по ее итогам будут приведены к присяге новое правительство и премьер. Нынешний глава кабмина Яир Лапид, занявший пост 1 июля, будет возглавлять переходное правительство до момента приведения к присяге нового премьера.

Ранее в четверг Лапид позвонил Нетаньяху и поздравил его с победой. Премьер добавил, что уже дал указания своему аппарату готовиться к предстоящей передаче полномочий.