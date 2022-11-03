В Бахрейне заявили, что всеми силами способствуют прекращению конфликта на Украине

Король шейх Хамад бен Иса Аль Халифа призвал к прекращению конфликта

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Бахрейн всеми силами способствует прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг король шейх Хамад бен Иса Аль Халифа, принимая Папу Римского Франциска в монаршем дворце.

В своей речи, произнесенной по случаю официального приема понтифика, фрагменты которой приводит государственное Бахрейнское информационное агентство (БНА), Аль-Халифа призвал к прекращению конфликта и "подчеркнул, что его страна всеми силами способствует этому". По его словам, Королевство Бахрейн "поддерживает все мирные усилия и отвергает все формы дискриминации", чтобы "укрепить общие позиции, принести мир во всем мире".

Бахрейнский монарх выразил уверенность в том, что "визит Папы Римского будет иметь сильное положительное воздействие на регион Персидского залива и все арабские страны".

По данным агентства БНА, ранее Аль Халифа встретил Франциска в аэропорту и сопроводил его в королевский дворец. Бахрейн осветил в четверг свои здания желтым цветом в честь визита понтифика.

Франциск в пятницу произнесет речь на закрытии межрелигиозного форума-диалога "Восток и Запад во имя сосуществования", в котором участвует несколько политических и религиозных лидеров региона.