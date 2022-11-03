МАГАТЭ провело вторую ротацию находящихся на Запорожской АЭС экспертов

Новая группа из четырех экспертов прибыла на атомную электростанцию 3 ноября

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело вторую ротацию своей команды экспертов, находящихся на Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте регулятора.

"Новая группа из четырех экспертов Международного агентства по атомной энергии прибыла сегодня на Запорожскую атомную электростанцию на Украине, чтобы заменить четырех экспертов, которые находились на площадке в течение последних четырех недель", - приводятся в документе слова генерального директора агентства Рафаэля Гросси.