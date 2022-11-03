МАГАТЭ не нашло "грязной бомбы", ВСУ продолжают обстрелы Херсона. Ситуация вокруг Украины

ВС РФ отразили атаки ВСУ, предпринимавшиеся двумя ротами наемников, на купянском направлении, уничтожено более 130 боевиков, отметили в Минобороны

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреливают гражданские объекты Херсонской области, пытаясь сорвать эвакуацию мирных жителей из опасных районов, заявили в четверг в администрации региона.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проверило украинские ядерные объекты и не обнаружило там следов подготовки к использованию "грязной бомбы". Послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт заявлен протест в связи с участием британских военных специалистов в подготовке украинских диверсантов.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход спецоперации

Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ в ходе специальной военной операции на Украине за сутки поразили пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также поражены 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах.

ВС РФ отразили атаки ВСУ, предпринимавшиеся двумя ротами наемников, на купянском направлении, уничтожено более 130 боевиков, отметил Конашенков. На краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 200 человек убитыми и 120 ранеными, добавил он.

Удары по Херсону

Как заявил вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов, союзные силы отражают все атаки ВСУ в регионе, большого скопления украинских войск на линии боевого соприкосновения не наблюдается.

Вместе с тем Украина продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонщины. Так, в четверг предпринималась попытка нанести ракетный удар по морскому порту Херсона. Системы ПВО сбили ракеты над судоремонтным заводом, сообщили в экстренных службах.

В ночь на четверг из реактивной системы залпового огня HIMARS была обстреляна администрация Голой Пристани. Здание, где базировались исключительно гражданские служащие, полностью разрушено, по счастливой случайности никто не пострадал. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал произошедшее терактом и попыткой парализовать эвакуацию мирного населения из опасных районов. По его мнению, власти Украины пытаются сорвать эвакуацию в регионе, чтобы сделать из жителей заложников, как это было в Мариуполе.

Обмен пленными

В четверг состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "107 на 107".

Освобожденные военные будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что среди освобожденных из украинского плена 65 человек - из Донецкой и Луганской народных республик. Украине возвращены в основном бойцы ВСУ, добавил он.

Зерновой коридор

Решение России о возобновлении участия в зерновой сделке не означает готовность Москвы продлить ее, российской стороне предстоит еще дать оценку реализации соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что участие Анкары в возобновлении зерновой сделки служит главным фактором доверия договоренностям.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев не собирается использовать коридор по вывозу зерна в военных целях. Отвечая на вопрос о том, кто, если не Украина, стоит за атаками против российских кораблей, Кулеба сказал: "Доброжелательные люди". Ранее спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не брал на себя никаких новых обязательств по зерновой сделке сверх оговоренных.

Рука Лондона

Решительный протест заявлен послу Великобритании в Москве в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке сил Украины с целью диверсий в Черном море, в том числе для совершенной 29 октября террористической атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе, сообщили в четверг в МИД РФ. В ведомстве указали, что послу были приведены факты соответствующей активности Лондона, в том числе участие британской стороны в обучении украинских подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей.

Кроме того, как сообщил в четверг ТАСС информированный источник, в сентябре старшие офицеры ВСУ обучались на одной из военно-морских баз Великобритании использованию современных беспилотников. По данным источника, в сентябре 2021 года в Черном море подводные пловцы в рамках тактико-специальных учений под контролем иностранных инструкторов из "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) отработали навыки захвата судов с применением специальных абордажных средств.

Проверено МАГАТЭ

МАГАТЭ не зафиксировало признаков незаявленной ядерной деятельности по итогам проверки трех украинских объектов. В конце октября российская сторона заявила о наличии у нее данных о готовности Киева применить "грязную бомбу" и назвала объекты на Украине, где может вестись работа по ее подготовке. В связи с этой информацией Киев направил в МАГАТЭ запрос о том, чтобы агентство прислало на указанные объекты инспекторов.

Завершения не просматривается

До завершения конфликта на Украине пока достаточно далеко, хотя надо предпринимать все усилия для движения в данном направлении, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерриш, отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии, в котором будут участвовать представители России, Украины, а также США и других западных стран. 17-й саммит "двадцатки" состоится на Бали 15-16 ноября.

Российское руководство пока не определилось, кто возглавит делегацию страны на саммите. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет участвовать в мероприятии в случае приезда на Бали Путина.