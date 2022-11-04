Reuters: США не наблюдают внутренней угрозы власти Ким Чен Ына

Вместе с тем в Вашингтоне отмечают возможность того, что наличие каких-либо трудностей для лидера КНДР могли не заметить

ТАСС, 4 ноября. США не видят каких-либо признаков того, что лидер КНДР Ким Чен Ын сталкивается с внутренними вызовами, которые могут подорвать его власть. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Мы не видим каких-либо доказательств тому, что есть особые трудности, способные подорвать позицию Ким Чен Ына. С другой стороны, я не уверен, что мы обязательно заметили бы", - подчеркнул чиновник, отвечая на вопрос агентства о стабильности северокорейского правительства.

Он обратил внимание, что США готовы напрямую взаимодействовать с КНДР и обсуждать гуманитарную помощь.

Высокопоставленный американский чиновник также заявил, что Вашингтон хотел бы, чтобы Пекин и Москва воздействовали на Пхеньян для предотвращения возможного ядерного испытания. Как отмечает Reuters, он выступил с таким заявлением после того, как США запросили на пятницу проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с ракетными запусками КНДР.