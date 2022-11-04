4 ноября, 01:42
Ракетные запуски в КНДР

Reuters: США не наблюдают внутренней угрозы власти Ким Чен Ына

Reuters: США не наблюдают внутренней угрозы власти Ким Чен Ына
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Вместе с тем в Вашингтоне отмечают возможность того, что наличие каких-либо трудностей для лидера КНДР могли не заметить

ТАСС, 4 ноября. США не видят каких-либо признаков того, что лидер КНДР Ким Чен Ын сталкивается с внутренними вызовами, которые могут подорвать его власть. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Читайте также
Мнение
Перспектива седьмых ядерных испытаний в КНДР. Чем ответят Южная Корея и США?

"Мы не видим каких-либо доказательств тому, что есть особые трудности, способные подорвать позицию Ким Чен Ына. С другой стороны, я не уверен, что мы обязательно заметили бы", - подчеркнул чиновник, отвечая на вопрос агентства о стабильности северокорейского правительства.

Он обратил внимание, что США готовы напрямую взаимодействовать с КНДР и обсуждать гуманитарную помощь.

Высокопоставленный американский чиновник также заявил, что Вашингтон хотел бы, чтобы Пекин и Москва воздействовали на Пхеньян для предотвращения возможного ядерного испытания. Как отмечает Reuters, он выступил с таким заявлением после того, как США запросили на пятницу проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с ракетными запусками КНДР. 

Теги:
СШАКНДРРакетные запуски в КНДРКим Чен Ын
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация