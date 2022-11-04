Посольство Казахстана в Москве поздравило Россию с Днем народного единства

В диппредставительстве отметили, что Москва для Астаны остается важнейшим стратегическим партнером и надежным союзником

АСТАНА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия для Казахстана остается важнейшим стратегическим партнером и надежным союзником. Об этом говорится в поздравлении посольства республики в Москве по случаю отмечаемого в пятницу Дня народного единства.

"Для Казахстана Россия была и остается важнейшим стратегическим партнером, добрым соседом и надежным союзником. Сегодня отношения между нашими странами находятся на самом высоком уровне доверия и с каждым годом наполняются новыми процессами и конкретными делами", - отмечается в поздравлении.

Посольство также пожелало россиянам крепкого здоровья, процветания, мира и благополучия.

4 ноября в России ежегодно с 2005 года отмечается День народного единства. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году. Официальный статус дня воинской славы он получил после принятия 29 декабря 2004 года поправок в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Является нерабочим днем.