Бжания назвал укрепление связей с РФ основным направлением внешней политики Абхазии

Президент Абхазии отметил, что "сегодня Россия переживает время масштабных вызовов и тяжелых испытаний"

СУХУМ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства и назвал укрепление отношений с РФ основным направлением внешней политики республики. Об этом сообщили в пресс-службе президента Абхазии в пятницу.

"Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю Вас и весь многонациональный народ Российской Федерации с праздником - Днем народного единства. Этот день символизирует беззаветную любовь к Родине, знаменует сплоченность и единение народа разных национальностей. <...> Основным направлением внешней политики Республики Абхазия всегда было и остается укрепление дружественных отношений с Российской Федерацией", - говорится в поздравлении.

Бжания отметил, что "сегодня Россия переживает время масштабных вызовов и тяжелых испытаний, и только единство, солидарность всего многонационального народа России поможет поднять дух российской армии и достигнуть поставленных руководством страны задач".

Президент республики поблагодарил российского лидера "за внимательное отношение к вопросам социально-экономического развития Абхазии, укрепления региональной безопасности и расширения культурных и гуманитарных связей" между двумя народами.

Бжания пожелал Владимиру Путину и всем жителям РФ крепкого здоровья, благополучия и мирного неба.