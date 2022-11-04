Главы МИД стран G7 просят РФ прислушаться к призывам ООН о продлении зерновой сделки

Срок действия договоренностей по экспорту зерна с Украины истекает 19 ноября

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) поддерживают призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к продлению зерновой сделки, просят РФ прислушаться. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств "большой семерки" по итогам встречи, прошедшей в Мюнстере на западе ФРГ.

"Мы решительно поддерживаем призыв генсека ООН к продлению "черноморской зерновой инициативы", которая привела к снижению мировых цен на продовольствие. Мы призываем Россию прислушаться к призыву генерального секретаря", - говорится в документе.

"Мы также активизируем нашу работу по доставке удобрений наиболее уязвимым [странам]. Мы обязуемся продвигать более устойчивые и инклюзивные продовольственные системы во всем мире и призываем Группу двадцати поддержать эти усилия", - добавили главы внешнеполитических ведомств "семерки".

По их мнению, специальная военная операция РФ на Украине "является движущей силой наиболее серьезного глобального и продовольственного кризисов" за последнее время. "Мы осуждаем попытки России использовать экспорт энергоресурсов и продовольствия в качестве инструмента геополитического принуждения", - утверждается в заявлении.

29 октября Минобороны РФ сообщило, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". 2 ноября российское оборонное ведомство сообщило, что РФ возвращается к участию в зерновой сделке, получив письменные гарантии от Киева о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы.

Срок действия договоренностей по экспорту зерна с Украины истекает 19 ноября.