Главы МИД G7 предупредили Россию о последствиях применения оружия массового уничтожения

В тексте заявлдения подчеркивается, что любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет сопряжено с серьезными последствиями

МЮНСТЕР /Германия/, 4 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Группы семи (G7, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) утверждают, что любое применение химического, биологического или ядерного оружия повлечет за собой серьезные последствия. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении глав МИД "семерки" по итогам встречи в Мюнстере.

"Безответственная ядерная риторика России неприемлема. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет сопряжено с серьезными последствиями", - утверждается в тексте.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва при осуществлении политики в области ядерного сдерживания строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны. В заявлении российского внешнеполитического ведомства также отмечается, что "реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ (оружия массового уничтожения - прим. ТАСС), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства".