Милорад Додик поздравил Владимира Путина с Днем народного единства

Член Президиума Боснии и Герцеговины по приглашению посла РФ в Сербии посетил прием в Русском доме в Белграде в честь праздника

БЕЛГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Милорад Додик, действующий член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ), победивший на выборах президента Республики Сербской (энтитет БиГ), поздравил президента России Владимира Путина и весь российский народ с Днем народного единства.

"Для меня удовольствие присутствовать по приглашению посла Российской Федерации в Сербии [Александра] Боцан-Харченко на приеме в Русском доме в Белграде в честь государственного праздника Дня народного единства. Самые искренние поздравления направляю президенту [РФ] Владимиру Путину и российскому народу", - написал Додик в пятницу на своей странице в Twitter под совместной фотографией с послом России.

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, состоялось в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде.