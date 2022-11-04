Эрдоган пообещал сосредоточить усилия на продлении зерновой сделки

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Турция по итогам переговоров, проведенных на текущей неделе президентом Тайипом Эрдоганом с его российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, в ближайшее время сосредоточит усилия на продлении зерновой сделки, срок действия которой истекает 19 ноября. Об этом, как сообщила администрация турецкого лидера, Эрдоган заявил в пятницу в Стамбуле на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"На переговорах отмечалось, что по итогам дипломатических усилий на высшем уровне с Россией и Украиной было возобновлено функционирование зернового коридора, а также решено сосредоточить в ближайшее время основные усилия на продлении зерновой сделки", - говорится в сообщении.