Президент Казахстана подписал законы, принятые по итогам конституционного референдума

По словам Касыма-Жомарта Токаева, принятые ранее парламентом законодательные инициативы имеют четко выраженную гуманистическую и правозащитную направленность

АСТАНА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов, принятых по итогам состоявшегося в июне республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в конституцию. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

В числе документов, в частности, законы о Конституционном суде, об уполномоченном по правам человека и о прокуратуре.

"Конституционная реформа ознаменовала собой начало новой эпохи в истории Казахстана. Она позволила закрепить политические преобразования последних трех лет и заложить прочный фундамент для дальнейшего укрепления нашей государственности. Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности. Референдум убедительно показал, что можем противостоять беспрецедентным внешним и внутренним вызовам. Мы приступили к практической реализации конституционной реформы", - отметил лидер страны.

По его словам, принятые ранее парламентом законодательные инициативы имеют четко выраженную гуманистическую и правозащитную направленность. Так, например, с 1 января 2023 года начнет функционировать Конституционный суд, который придет на смену Конституционному совету. "Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы. Кроме этого, на уровне конституционного закона впервые закрепляются статус, полномочия, гарантии независимости уполномоченного по правам человека. Усилена правозащитная функция генерального прокурора. Токаев подчеркнул, что дальнейшее комплексное развитие этой сферы всегда будет в приоритете государства", - рассказали в пресс-службе.

Президент также отметил, что главное богатство Казахстана составляют люди и их достойная жизнь, в связи с чем особое значение имеют новые положения, недавно включенные в основной закон. "Наша конституция провозглашает, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. Благодаря принятию этой нормы будет запущена масштабная программа "Нацфонд - детям". Истинное величие нации заключается в благополучии каждой семьи и каждого гражданина, именно поэтому национальная экономика должна работать во благо народа", - заявил Токаев.

Помимо этого, он рассказал, что в принятых законах регламентирован переход Казахстана к смешанной избирательной системе. "Теперь часть депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента - прим. ТАСС) и областных маслихатов (местных представительных органов - прим. ТАСС), все депутаты районных маслихатов будут избираться по одномандатным округам. Благодаря этому представительные органы станут по-настоящему народными. Кроме того, вводится выборность акимов (глав администраций - прим. ТАСС) районов и городов областного значения. Глава государства полагает, что это стало логическим продолжением введенной ранее выборности сельских акимов и свидетельствует о твердом стремлении Казахстана к демократизации системы государственного управления", - говорится в сообщении.

По мнению главы республики, конституционная реформа сделает более прочными основы государственного устройства страны, откроет путь к развитию гражданского общества, укрепит взаимопонимание и национальный диалог.

О референдуме

5 июня в Казахстане прошел референдум по внесению изменений в конституцию, которые поддержали более 77% граждан. В соответствии с поправками сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется окончательная отмена смертной казни и исключаются положения о статусе первого президента Нурсултана Назарбаева.