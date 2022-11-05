Посол в Москве: Таиланд не намерен прекращать военно-техническое сотрудничество с Россией

По словам Сасивата Вонгсинсавата, на прошлой неделе третья партия курсантов страны, а также представителей командования и Генерального штаба Королевской армии Таиланда, ВВС и ВМС Таиланда была зачислена в военные институты России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават заявил, что аспекты двустороннего военного сотрудничества королевства с Россией заложат основу для дальнейшего взаимодействия в этой сфере на ближайшие годы.

"На двусторонней основе военное сотрудничество развивалось в соответствии с двусторонним соглашением между нашими странами, особенно в области образования. На прошлой неделе третья партия курсантов Таиланда, а также представителей командования и Генерального штаба Королевской армии Таиланда, ВВС и ВМС Таиланда была зачислена в военные институты России. Этот непрерывный образовательный обмен заложит основу для дальнейшего военно-технического сотрудничества на ближайшие годы", - сказал посол в интервью ТАСС.