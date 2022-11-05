Эрдоган назвал возобновление зерновой сделки примером успешной дипломатии Турции

Турецкий лидер также указал на неспособность ООН урегулировать возникающие в мире кризисы

АНКАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Турция придерживается баланса при проведении внешней политики и будет далее следовать такому принципу, сообщил в субботу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на общественно-политическом форуме в Стамбуле. В качестве успешного примера такой политики он назвал возобновление зерновой сделки. Трансляцию выступления Эрдогана вел телеканал TRT.

"Наш тезис о том, что "мир больше пяти [стран - постоянных членов СБ ООН]", подтверждается развитием событий, и в очередной раз доказал свою правоту во время войны на Украине", - сказал Эрдоган, указав на неспособность ООН урегулировать возникающие в мире кризисы.

По его словам, Турция играет "ключевую роль в международной дипломатии благодаря миролюбивой политике". "Важным примером, подтверждающим это, является урегулирование зернового кризиса и возобновление работы зернового коридора. Это процесс удалось реализовать благодаря нашим сбалансированным отношениям с [президентом РФ Владимиром] Путиным, [президентом Украины Владимиром] Зеленским и [генеральным секретарем ООН Антониу] Гутерришем", - подчеркнул Эрдоган.

Россия 2 ноября решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Москве заявили, что оставляют за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии.