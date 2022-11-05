СМИ: спецназ непризнанного Косова выдвинулся к Косовска-Митровице

Косовское издание Koha Ditore опубликовало короткое видео, на котором видны бронеавтомобили полиции, едущие по улицам города

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Спецназ полиции непризнанного Косова ROSU выдвинулся на населенный сербами север края к городу Косовска-Митровица. Об этом сообщила в субботу газета "Вечерне новости".

Издание сообщает, что отряды спецназа отправлены на север Косова и Метохии. Одновременно косовское издание Koha Ditore опубликовало короткое видео, на котором видны бронеавтомобили полиции, едущие по улицам города.

Ранее сербы из Косова и Метохии вышли из всех институтов власти непризнанного Косова. Заявление о выходе из правительства непризнанного Косова подал лидер сербов в крае Горан Ракич, кроме того, о выходе из парламента объявили сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи, а также главы муниципалитетов. Затем сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.

Власти Косова приняли решение штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки, выдавая предупреждения с 1 ноября. Штрафы составят €150, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки непризнанного Косова. Подобный переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.