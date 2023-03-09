США призвали не продвигать в Грузии инициативы, подобные законопроекту об иноагентах

Это несовместимо с грузинскими и евро-атлантическими ценностями и защитой базовых свобод, уточнил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Администрация США призывает правящую в Грузии партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не поддерживать инициативы, схожие по сути с законопроектом об иноагентах. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Хотя мы приветствуем решение отозвать законопроект <...> об иностранном влиянии, мы призываем правящую партию официально отказаться от этого законопроекта и не продвигать такие законопроекты, <...> потому что это несовместимо с грузинскими и евро-атлантическими ценностями и защитой базовых свобод", - сказал он.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния. Участники обоих митингов были разогнаны глубокой ночью силовиками, которые применили водометы и слезоточивый газ. За два дня протестов были задержаны более 130 человек.

В феврале в парламенте страны зарегистрировали две версии законопроекта об иноагентах - грузинскую и американскую, представляющую собой перевод закона США о регистрации иностранных агентов. Согласно грузинской версии, иностранным агентом может быть признано и СМИ, при этом инициатива не касается физических лиц. Американская версия относится не только к юрлицам, но и к физлицам, и также предусматривает уголовную ответственность.

Ранее в четверг правящая партия заявила, что отзывает из парламента законопроект об иноагентах.