Парламент КНР одобрил кандидатуру Ли Цяна на пост главы правительства

В 2017-2022 годы Ли Цян занимал должность секретаря парткома Шанхая

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Депутаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва в субботу одобрили кандидатуру нового премьера Госсовета КНР, им стал член Постоянного комитета (ПК) Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ли Цян. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Кандидатуру премьера Госсовета КНР выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, который накануне был переизбран на пост главы государства на третий срок. Ли Цян вошел в обновленный состав ПК Политбюро ЦК КПК в октябре 2022 года на XX съезде партии. В 2017-2022 годы он занимал должность секретаря парткома Шанхая.

63-летний Ли Цян - выходец из восточной провинции Чжэцзян, в ряды компартии вступил в возрасте 23 лет. Он окончил партийную школу при ЦК КПК, имеет диплом магистра Гонконгского политехнического университета по специальности "деловое администрирование".

Новому премьеру предстоит решать множество важных вопросов социально-экономического развития Китая в условиях все более сложной конъюнктуры, на фоне усиливающегося давления на Пекин со стороны Вашингтона. Ключевой задачей станет модернизация страны, ее восстановление после пандемии, поддержание темпов роста ВВП на приемлемом уровне.

До него пост главы китайского правительства занимал Ли Кэцян, он был премьером Госсовета КНР с 2013 года.

Ли Цяну предстоит выдвинуть кандидатов на должности своих заместителей, а также членов Госсовета, руководителей различных министерств и государственных структур, в том числе и Народного банка Китая (центробанк). По итогам работы двух сессий новый глава правительства проведет 13 марта пресс-конференцию для китайских и иностранных журналистов.