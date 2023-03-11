Как строил карьеру новый премьер Госсовета КНР Ли Цян

На политика ляжет задача по оживлению экономического роста Китая

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Делегаты сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва на пленарном заседании в субботу утвердили кандидатуру члена Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ли Цяна на должность премьера Госсовета КНР. Ранее 63-летний политик занимал должность секретаря парткома Шанхая.

Ли Цян сменил на этом посту 67-летнего Ли Кэцяна, у которого подошел к концу второй - последний - пятилетний срок на этом посту.

На нового премьера ляжет задача по оживлению экономического роста, который застопорился под влиянием таких факторов, как пандемия, сокращение потребительского спроса, кризис на рынке недвижимости, ограничения на импорт высоких технологий, а также напряженность в отношениях с США.

Аналитики отмечают, что Ли Цян обладает многолетним опытом и знаниями в области экономики. Однако, что наиболее важно, по их мнению, у нового премьера доверительные отношения с Си Цзиньпином - многие годы он работал с будущим главой государства.

О том, каким был карьерный путь нового премьера, и о том, какие задачи предстоит решить Ли Цяну в ближайшее время, - в материале ТАСС.

Ранние годы

Ли Цян родился в июле 1959 года в городском уезде Жуйань городского округа Вэньчжоу восточной провинции Чжэцзян.

В возрасте 17 лет он начал работать: в 1976-1977 годах трудился на ирригационно-дренажной насосной станции в родном Жуйане, в 1977-1978 годах - на местном инструментальном заводе. В 1978 году Ли Цян поступил в филиал Чжэцзянского сельскохозяйственного университета в городе Нинбо на факультет сельскохозяйственной техники, который окончил в 1982 году.

В 1983 году он вступил в комсомол и начал двигаться по партийной линии. С 1984 по 1996 год работал на разных должностях в департаменте по гражданским делам провинции Чжэцзян.

В 2002 году был назначен на должность секретаря парткома родного города Вэньчжоу. На тот момент ему было всего 43 года, он стал самым молодым политиком, назначенным на этот пост за более чем три десятилетия.

Доверенное лицо

Дальнейшая его политическая карьера была тесно связана с Си Цзиньпином. Когда будущий глава государства занимал должность секретаря парткома провинции Чжэцзян, Ли Цян с 2004 по 2007 год работал главой его секретариата, выполняя функции доверенного лица будущего председателя КНР. Он сопровождал Си Цзиньпина практически в каждой инспекционной поездке, редактировал его речи, включая статьи в партийных газетах.

Многие члены нынешнего руководства страны начинали свою карьеру в провинции Чжэцзян, которая считается ключевым экономическим регионом. В 2013 году, когда Си Цзиньпин стал председателем КНР, Ли Цян занял пост губернатора этой провинции, что может свидетельствовать о высоком уровне доверия со стороны главы государства.

В 2015 году Ли Цян сопровождал председателя КНР во время его визита в США и встречи с президентом Бараком Обамой. В Сиэтле Ли Цян выступил с речью, призвав к сотрудничеству компаний из провинции Чжэцзян и США.

В 2016 году занял должность секретаря парткома восточной провинции Цзянсу после того, как несколько высокопоставленных чиновников этого региона были сняты со своих должностей за взятки - борьба с коррупцией в Китае активизировалась после прихода к власти Си Цзиньпина.

По итогам XIX съезда Компартии Китая (октябрь 2017 года) Ли Цян вошел в состав Политбюро ЦК КПК 19-го созыва. Кроме того, в 2017 году он был назначен на должность секретаря партийного комитета Шанхая - этот город считается важным политическим трамплином в карьере партийных и государственных деятелей КНР. Си Цзиньпин занимал этот пост в 2007 году.

Инициативы в области экономики

Ли Цян не только был доверенным лицом Си Цзиньпина и сторонником проводимого им курса, как называют его некоторые аналитики. Его знают как делового, ориентированного на бизнес политика, который запомнился смелыми инициативами в области развития экономики. Его подход в работе характеризуют как открытый и прагматичный. Некоторые чиновники говорят о нем как о прямом и даже резком человеке.

Одним из достижений Ли Цяна называют подъем экономики провинции Чжэцзян, а также модернизацию модели роста его родного города Вэньчжоу, который в Китае считается колыбелью предпринимателей: с конца 1970-х годов там стремительно развивался частный сектор экономики.

Ли Цян уделял особое внимание улучшению бизнес-среды города, привлечению прямых инвестиций и внедрению инноваций. Местному бизнесу оказывалась всесторонняя поддержка, власти поощряли внедрение новых технологий и развитие интеллектуальной собственности, а также призывали к переходу от модели "Сделано в Вэньчжоу" к "Разработано в Вэньчжоу". Многие руководители местного бизнеса вспоминают о том, что в 2002-2004 годах Ли Цян взял на себя ответственность за некоторые инициативы для поддержки частного сектора.

Глава Шанхая

В должности секретаря партийного комитета Шанхая он работал над улучшением бизнес-среды, привлечением инвестиций и упрощением процедур регистрации бизнеса в мегаполисе.

Нередко Ли Цян во время совещаний с государственными и партийными чиновниками критиковал их и призывал не "сидеть сложа руки". Он открыто заявлял, что те из них, кто лишь слушают советы начальства, но не претворяют их в жизнь, "не приветствуются".

Так, например, в 2019 году на встрече с местными чиновниками он призвал их изменить свое отношение и работать как "продавцы и консультанты в магазинах", чтобы заинтересовать как можно больше иностранных компаний перенести свою штаб-квартиру в Шанхай. Это было актуальной задачей, так как в то время Гонконг охватили массовые протесты и многие иностранные компании изучали возможность переноса своих офисов в Шанхай и Сингапур.

Некоторые обозреватели отмечают, что Ли Цян всегда выступал за развитие бизнеса и высокотехнологической отрасли. Те, кто с ним работал, указывали, что в этом ему помогли знания, полученные во время обучения по программе MBA в Гонконгском политехническом университете.

Критика за ковид

Пять лет Ли Цяна в должности секретаря партийного комитета Шанхая в целом прошли гладко. Однако весной прошлого года репутация местного руководства была омрачена вспышкой коронавируса, которая запомнилась введением двухмесячного локдауна. Власти обвинили в том, что они недооценили вирулентность штамма омикрон и медлили с антиковидными мерами. Введенный позже локдаун нанес удар не только по экономике города и всей страны, но и нарушил международные цепочки производства и поставок.

Несмотря на сложную ситуацию с ковидом в Шанхае, по итогам прошедшего в октябре XX съезда Коммунистической партии Китая Ли Цян вошел в состав Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Его имя значилось вторым в списке членов ПК Политбюро, что дало основания предполагать, что в марте этого года он займет пост премьера Госсовета КНР.

На новом посту

В ближайшее время Ли Цяну предстоит завоевать доверие жителей страны и представителей бизнеса, а также решить несколько социально-экономических задач. Эксперты полагают, что благодаря доверительным отношениям с Си Цзиньпином у Ли Цяна будет больше автономии в принятии решений.

С одной стороны, начало его пути в качестве главы правительства называют трудным, так как перед Китаем сейчас стоят такие проблемы, как замедление экономического роста, последствия пандемии, сложная демографическая ситуация, ограничения на импорт высоких технологий, кризис на рынке недвижимости и другие социально-экономические вопросы. С другой стороны, начало его пребывания в должности премьера Госсовета КНР, как ожидается, совпадет с восстановлением экономического роста страны и "отскоком" многих показателей от низкой базы, так как в декабре прошлого года власти страны отменили большую часть жестких антиковидных мер, действовавших с начала пандемии. Аналитики полагают, что это может несколько снизить "давление ожиданий" от главы нового кабинета.

Одной из первых задач Ли Цяна на посту главы правительства станет встреча с китайскими и иностранными журналистами. По традиции в день закрытия парламентской сессии, которая в этом году завершится 13 марта, премьер Госсовета КНР даст большую пресс-конференцию, где ответит на вопросы о социально-экономическом развитии страны и планах правительства на предстоящий год.