Глава МИД Франции призвала не говорить о Глобальном Юге в контексте ситуации на Украине

По словам Катрин Колонны, "различные голосования в Организации Объединенных Наций показывают, что подавляющее большинство стран хотят соблюдения Устава ООН" и прекращения конфликта на Украине

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна считает неправильным говорить о единой позиции Глобального Юга в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом она заявила в интервью газете Les Echos, опубликованном в субботу.

"Нет Глобального Юга, не нужно заблуждаться", - полагает министр. По ее словам, "различные голосования в Организации Объединенных Наций показывают, что подавляющее большинство стран хотят соблюдения Устава ООН" и прекращения конфликта на Украине, а также выступают за то, чтобы Россия вывела свои войска. "Это государства из всех регионов мира", - подчеркнула министр.

Как отмечает издание, с этим утверждением глава МИД выступила в кулуарах британско-французского саммита, который прошел в пятницу.

К Глобальному Югу обычно относят развивающиеся страны в Азии, Африке и Латинской Америке. К этим странам регулярно обращается Япония с призывом поддержать ее позицию в контексте ситуации вокруг Украины. Как заявляли неоднократно в последнее время японские политики, для оказания давления на Россию необходимо сотрудничество со странами Глобального Юга, которые не присоединяются к санкционной политике в отношении Москвы.