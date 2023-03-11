Бывший японский дипломат считает, что Токио пожалеет об антироссийской политике

По мнению Укэру Магосаки, "слишком опасно" быть врагом Москвы после завершения конфликта на Украине

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Бывший японский дипломат Укэру Магосаки считает, что Япония пожалеет из-за своей антироссийской политики, которую она ведет в отношении Москвы после начала специальной военной операции на Украине. Такое мнение он выразил в своей статье для издания Nikkan Gendai.

"В Японии, которая не осознает изменения ситуации, до сих пор звучат фразы с обвинениями в адрес России и с призывами к санкциям против России. Через пять - десять лет Япония пожалеет о своих действиях. После войны на Украине быть врагом России слишком опасно", - отмечает он.

Магосаки считает, что США будут сокращать объемы военной помощи Украине. "Это еще больше осложнит военную ситуацию для украинской стороны. Становится ясно, что немыслимо, чтобы Россия проиграла", - отмечает он. По его словам, европейские страны также начали думать над вопросом, "стоит ли им прилагать столько усилий для продолжения поддержки Киева в нынешних условиях". В качестве примера он приводит ситуацию вокруг поставок танков.

Укэру Магосаки сейчас 79 лет. Он был послом Японии в Иране и Узбекистане. Является автором книги "Японская дипломатия: Свидетельства с мест - достаточно ли пожимать руки, улыбаться и говорить "да"?", за которую в 1993 году он был удостоен литературной премии Ситихэй Ямамото.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору. Также было принято решение о прекращении безвизовых поездок граждан Японии на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами РФ и Японией от 1991 года. Кроме того, российская сторона объявила о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.