Аналитики Rand назвали две сферы, в которых совпадают интересы России, США и Китая

Специалисты американского аналитического центра назвали "средней" степень готовности к сотрудничеству Пекина, Москвы и Вашингтона по вопросам денуклеаризации КНДР и предотвращения гонки ядерных вооружений

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Интересы России и Китая по вопросу денуклеаризации КНДР и предотвращения гонки ядерных вооружений во многом совпадают, однако степень готовности к сотрудничеству по этим темам нельзя оценить как высокую. Такой вывод содержится в докладе "Мало общего: перспективы сотрудничества США с КНР и США с Россией в сфере безопасности" американского аналитического центра Rand.

В основу такой оценки легли официальные документы и заявления трех государств. По мнению экспертов, интересы Москвы и Пекина по этим вопросам "во многом совпадают" с интересами Вашингтона. Степень готовности России сотрудничать с США по денуклеаризации Северной Кореи в Rand оценили как "низкую", а степень готовности Китая - как "среднюю". Обратная ситуация наблюдается по теме предотвращения гонки ядерных вооружений: "низкая" готовность сотрудничать с китайской стороны, "средняя" - с российской.

Эксперты также считают, что интересы России по вопросу "будущего Украины" в какой-то степени совпадают с интересами США, но пространства для сотрудничества мало. В частности, говорится в докладе, возможно "способствовать разрешению конфликта" на базе "Минска-2", а также стремиться к ограничению боевых действий и негативных гуманитарных последствий. "Хотя агрессия России привела к началу конфликта, из-за чего отношения между РФ и Западом достигли низшей точки со времен окончания холодной войны, на деле конфликт не может быть урегулирован без участия России", - говорится в докладе.

Всего в докладе оценивается степень совпадения интересов и готовности к сотрудничеству по 22 сферам. Только в одном случае эксперты выделяют "высокую" готовность к сотрудничеству: по их мнению, Китай готов к взаимодействию с США в "деле продвижения глобальной стабильности". Аналитики считают, что совпадение интересов по какому-либо вопросу необязательно приведет к сотрудничеству на практике. По их мнению, самым серьезным препятствием является дефицит доверия, который пока не удалось преодолеть, в том числе в рамках международных организаций. Rand приходит к выводу, что сотрудничество будет происходить редко и направится на решение специфических вопросов, в основном ради того, чтобы сделать стратегическое соперничество "безопаснее".