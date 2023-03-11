Французский историк назвал целью России ослабление НАТО

Эмманюэль Тодд считает, что специальная военная операция России "является вызовом НАТО и США, а не просто Украине"

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Французский историк, социолог и антрополог Эмманюэль Тодд считает, что основной целью России в ситуации вокруг Украины является ослабление Североатлантического альянса. Об этом он заявил в эфире канала газеты Le Figaro на видеохостинге YouTube.

"Речь идет об ослаблении НАТО. Люди не поняли уровень целей [РФ]", - полагает Тодд. По его мнению, специальная военная операция России "является вызовом НАТО и США, а не просто Украине".

При этом причиной сложившейся ситуации историк назвал политику западных государств в отношении Украины. "Западные страны <...> спровоцировали эту войну, - пояснил он. - Россия анонсировала, что она не потерпит членство Украины в НАТО. Украина де-факто [уже] была членом Североатлантического альянса, поскольку ее армия была организована США, Великобританией и Польшей".

Тодд добавил, что несмотря на сильное давление, которое испытывает российская экономика, стране удается успешно с ним справляться. "Россия противостоит санкциям с гораздо большим успехом, чем мы ожидали", - сказал он.