Доверенное лицо Си Цзиньпина. Кто стал первым вице-премьером Госсовета КНР

Эксперты подчеркивают, что Дин Сюэсян провел с председателем КНР намного больше времени, чем кто-либо из его окружения

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва в воскресенье утвердили новый состав Госсовета КНР (кабинет правительства).

В ходе перестановок первым заместителем премьера Госсовета КНР Ли Цяна стал Дин Сюэсян, которого многие обозреватели считают доверенным лицом председателя КНР Си Цзиньпина.

Начало карьеры

Дин Сюэсян родился в 1962 году в восточной провинции Цзянсу. Его карьера началась в Шанхае в Исследовательском институте материалов, где за 17 лет он прошел путь от научного сотрудника до заместителя секретаря парткома. Позже он занимал другие должности в структуре шанхайского парткома.

Однако его карьера пошла вверх в 2007 году, когда Си Цзиньпин в течение восьми месяцев занимал должность секретаря парткома Шанхая. Дин Сюэсян в то время был главой его секретариата и выполнял функции доверенного лица Си Цзиньпина.

Когда будущий глава государства ушел на повышение в Пекин, Дин Сюэсян продолжил занимать должность главы секретариата у нового секретаря парткома Шанхая - Юй Чжэншэна. В 2012 году он начал совмещать этот пост с должностью секретаря политико-юридической комиссии парткома Шанхая, которая курирует правоохранительные органы и спецслужбы.

Глава администрации

В 2013 году, когда Си Цзиньпин стал председателем КНР, Дин Сюэсян переехал в Пекин и занял должность заместителя начальника Секретариата ЦК КПК. Кроме того, он начал выполнять функции главы администрации нового лидера Китая и занимал этот пост бессменно почти 10 лет.

На XIX съезде Компартии Китая вошел в состав Политбюро ЦК КПК 19-го созыва. С 2017 года является начальником Секретариата ЦК КПК. А по итогам XX съезда вошел на "политический Олимп Китая", заняв одно из семи кресел в Постоянном комитете Политбюро.

Личные качества

Аналитики давно назвали его доверенным лицом и политическим советником Си Цзиньпина. Эксперты подчеркивают, что Дин Сюэсян провел с председателем КНР намного больше времени, чем кто-либо из его окружения: он много лет работает с ним не только в Пекине, но и сопровождает главу государства в поездках по стране и во время зарубежных визитов.

По воспоминаниям иностранных дипломатов, Дин Сюэсян легок в общении, обладает хорошей памятью и часто удивляет своих собеседников подробными деталями разговоров и событий с их участием, которые имели место много лет назад.