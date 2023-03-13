Лукашенко в поздравлении Папе Римскому отметил совпадение взглядов по миру на Украине

Белорусский президент заявил, что весь мир - это братские связи, основанные "на прощении, единении, примирении, а не на угнетении, поглощении и навязывании своих взглядов"

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с 10-й годовщиной начала понтификата, отметив совпадение взглядов в необходимости поиска мира на Украине. Об этом сообщает в понедельник президентская пресс-служба.

"Много в чем наши взгляды совпадают. Во-первых, в необходимости искреннего поиска мира в Украине и прикладывания всех возможных усилий для его установления со стороны как политических лидеров, так и обычных граждан, - отметил Лукашенко. - Во-вторых, в потребности глубокого переосмысления существующих отношений в глобальной политике".

Также белорусский лидер согласен с понтификом в том, что весь мир - это братские связи, основанные "на прощении, единении, примирении, а не на угнетении, поглощении и навязывании своих взглядов". "Это один из посылов, которых Беларусь придерживается в рамках объявленного Года мира и созидания", - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что понтифик все это время плодотворно работал на благо мира, спокойствия и справедливости, делился с людьми светом и мудростью. "К сожалению, не все разделяют наше стремление слушать и слышать друг друга, вести переговоры и сотрудничать. Уже который год мы пытаемся разъяснить Западу бесперспективность давления на Беларусь, важность диалога, основанного на взаимоуважении, традициях, ценностях и национальных интересах каждой страны", - посетовал президент.

Он выразил уверенность, что благородная деятельность Папы Римского по обеспечению мира и благополучия всех людей доброй воли принесет свой результат.