Эксперт допустил продолжение "ракетного фейерверка" КНДР в ответ на учения в Южной Корее

Запуск крылатых ракет с подлодки, проведенный Северной Кореей 12 марта, был, вероятно, первым для Пхеньяна, считает профессор южнокорейского Университета Кунмин, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Ланьков

СЕУЛ, 13 марта. /ТАСС/. Запуск стратегических крылатых ракет был реакцией КНДР на масштабные американо-южнокорейские учения, учитывая поведение сторон за прошлый год, можно ожидать новые ракетные пуски в ближайшее время. Об этом в понедельник заявил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор южнокорейского Университета Кунмин, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Ланьков.

"Ничего удивительного в этом (в пуске ракет - прим. ТАСС) нет. Это следует стандартам поведения на полуострове, установившимся за последний год. Южная Корея с большой интенсивностью проводит военные маневры, в том числе совместные с США. Северная Корея проводит активные запуски и испытания средств доставки ядерного оружия - крылатых и баллистических ракет. При этом данные мероприятия стороны стараются зачастую связать с действиями друг друга", - пояснил эксперт.

"Мы можем ожидать, что ракетный фейерверк со стороны КНДР будет продолжаться ближайшие дни", - допустил профессор. Он напомнил, что в понедельник начались крупнейшие в этом году американо-южнокорейские учения - командно-штабные учения Freedom Shield и полевые маневры Warrior Shield.

Ранее Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи под председательством лидера КНДР обсудила меры военного сдерживания на фоне того, что "военные провокации США и Южной Кореи достигают пределов". В Пхеньяне совместные учения США и Республики Корея называют репетицией войны с народной республикой. Также МИД КНДР обещал США контрмеры в ответ на попытку обсуждения проблемы прав человека в народной республике в ООН.

Запуск крылатых ракет с подлодки

Ранее СМИ сообщили, что 12 марта состоялся запуск двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки. Эксперт допустил, что это был, вероятно, первый подобный запуск для Пхеньяна.

"Северная Корея давно и активно работает над созданием ракетного оружия подводных лодок. Сейчас появилась новая система вооружений", - прокомментировал профессор учебный запуск. Ланьков напомнил, что несколько лет назад КНДР провела успешный запуск баллистической ракеты с подводных лодок, а также добавил, что северокорейские инженеры в последнее время уделяют большое внимание разработке крылатых ракет.