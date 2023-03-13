13 марта, 07:29
Военная операция на Украине

На Украине считают, что в Артемовске осталась 1 тыс. жителей

Украинский вице-премьер Ирина Верещук добавила, что Киев ценит выделенную Западом помощь, но призналась, что ее "не столько беспокоит число солдат, сколько потребность в большем количестве оружия"

МАДРИД, 13 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что в Артемовске (украинское название - Бахмут) может оставаться 1 тыс. гражданских.

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В опубликованном в понедельник интервью испанской газете El País она отметила: "Возможно, [в городе] остались 1 тыс. взрослых, и мы не знаем, [остались ли] дети". "Хочу думать, что нет", - добавила Верещук.

По ее словам, Киев ценит выделенную Западом помощь, однако ему "нужно больше оружия и боеприпасов". "Меня не столько беспокоит число солдат, сколько потребность в большем количестве оружия", - заявила вице-премьер Украины.

Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

По данным Государственной службы статистики Украины, в городе на 1 января 2022 года проживали более 71 тыс. человек. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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