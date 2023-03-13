13 марта, 11:55
Военная операция на Украине

Вице-президент США посетит Гану, Танзанию и Замбию с 25 марта по 2 апреля

Во время визита Камала Харрис обсудит с президентами африканских стран в том числе продовольственную безопасность и последствия конфликта на Украине, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис посетит Гану, Танзанию и Замбию в период с 25 марта по 2 апреля.

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Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

"Визит вице-президента станет продолжением недавнего саммита США - Африка, проведенного президентом Байденом в декабре 2022 года", - указано в сообщении. Во время визита Харрис встретится с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо, президентом Танзании Самией Сулуху Хасан и президентом Замбии Хакаинде Хичилемой. Ожидается, что стороны обсудят, в том числе, продовольственную безопасность и последствия конфликта на Украине. 

Теги:
ГанаТанзанияЗамбияСШААкуфо-Аддо, НанаХаррис, КамалаХичилема, ХакаиндеВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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