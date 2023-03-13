Премьер Грузии 24 марта ответит в парламенте на вопросы оппозиции по Украине

Оппозиция планирует обсудить с Ираклием Гарибашвили ситуацию с безопасностью в стране, сроки сбора Совета нацбезопасности, а также отсутствие общей стратегии борьбы с "гибридной угрозой"

ТБИЛИСИ, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 24 марта выступит в парламенте по теме конфликта на Украине и его последствий. Об этом в понедельник сообщил председатель законодательного органа Шалва Папуашвили.

"На следующей неделе нам предстоит провести день интерпелляции [премьер-министру]. Это 24 марта", - сказал Папуашвили на заседании бюро парламента.

Инициатором приглашения Гарибашвили в парламент является оппозиция. Ее, в частности, интересует ситуация с безопасностью в Грузии спустя год после эскалации на Украине. Депутаты также требуют ответа на вопрос, почему Совет национальной безопасности Грузии не собирается раз в месяц и почему у республики нет общей стратегии борьбы с "гибридной угрозой".

Выступление Гарибашвили в парламенте изначально планировалось в феврале, однако из-за его визита в Турцию оно было отложено.