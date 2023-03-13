В ВСУ заявили, что для удержания Артемовска нужно больше оружия и боеприпасов

Начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс" Никита Шандыба сообщил о наличии только внутренней ротации в войсках

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированным в Артемовске (украинское название - Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР), необходимо больше оружия и боеприпасов для того, чтобы удержать город. Об этом в понедельник заявил начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс" Никита Шандыба.

"На нашей линии обороны [в Артемовске] хватает в целом всего, но необходимо больше боеприпасов, больше вооружения. <...> Самый важный вопрос - это боеприпасы", - отметил он в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос о том, чего не хватает украинским войскам в Артемовске и смогут ли они и дальше удерживать город.

"Уже десятый месяц мы стоим без ротации. Ротации происходят только внутренние - по несколько дней бойцы имеют возможность отдыхать. <...> Это нелегко, тем более поле, сырость, сейчас нетепло, поэтому это тяжело", - добавил Шандыба.

В понедельник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в Артемовске остается сложной. В то же время американская газета The Wall Street Journal сообщила, что украинские войска испытывают значительные сложности в боях за этот город из-за отсутствия надежных транспортных маршрутов.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ. 11 марта основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска.