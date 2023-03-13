ООН пока не комментирует возможность продления зерновой сделки на 60 дней

ООН, 13 марта. /ТАСС/. ООН пока не комментирует заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина о готовности Москвы к продлению зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как в предыдущий раз. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Я не буду вдаваться в детали, больше информации поступит из Женевы. Мы делаем все, чтобы обеспечить целостность сделки и ее продление", - сказал он.

Дюжаррик отметил, что встреча делегаций РФ и ООН в Женеве только недавно завершилась. "Я ожидаю, что до конца дня из Женевы поступят полные заявления", - добавил он.