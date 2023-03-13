Белый дом утверждает, что передача КНР оружия РФ для СВО стала бы "большой ошибкой"

В Вашингтоне заявили, что "продолжают за этим внимательно следить"

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что поставки Китаем оружия и военной техники России для применения в ходе специальной военной операции стали бы "большой ошибкой" Пекина, предупреждает, что Вашингтон внимательно следит за этим. Об этом сказал в понедельник на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Могу сказать вам, что мы еще не видели передачи летальных вооружений Китаем России для применения на поле боя на Украине. Но мы сохраняем бдительность, продолжаем за этим внимательно следить", - отметил Салливан.

"Как я лично говорил ранее, мы считаем, что для Китая было бы большой ошибкой поступить таким образом <...>", - добавил советник американского лидера.