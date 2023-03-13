13 марта, 18:43
Военная операция на Украине

Белый дом утверждает, что передача КНР оружия РФ для СВО стала бы "большой ошибкой"

В Вашингтоне заявили, что "продолжают за этим внимательно следить"

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что поставки Китаем оружия и военной техники России для применения в ходе специальной военной операции стали бы "большой ошибкой" Пекина, предупреждает, что Вашингтон внимательно следит за этим. Об этом сказал в понедельник на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Могу сказать вам, что мы еще не видели передачи летальных вооружений Китаем России для применения на поле боя на Украине. Но мы сохраняем бдительность, продолжаем за этим внимательно следить", - отметил Салливан.

"Как я лично говорил ранее, мы считаем, что для Китая было бы большой ошибкой поступить таким образом <...>", - добавил советник американского лидера. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияКитайСалливан, ДжейкВоенная операция на Украине
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