13 марта, 18:52
Военная операция на Украине

Госдеп не подтвердил данные СМИ о поставках Россией американских вооружений в Иран

Руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс заверил в отсутствии "заслуживающих доверия свидетельств того, что военная помощь", предоставляемая "украинским партнерам, поступала другим сторонам"

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Администрация США не может подтвердить информацию СМИ, согласно которой российская сторона якобы передает захваченные на Украине американские вооружения в Иран. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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"Что касается вооружений, которые, как сообщалось, были захвачены. Я видел эти сообщения. Я не могу подтвердить эти сообщения", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста. Прайс заверил, что американская сторона не видела "заслуживающих доверия свидетельств того, что военная помощь", предоставляемая "украинским партнерам, поступала другим сторонам". 

Теги:
УкраинаСШАИранРоссияВоенная операция на Украине
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