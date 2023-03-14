Япония не фиксировала ракеты КНДР в своей исключительной экономической зоне

Данных об ущербе от ракет нет, заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Японии не фиксировало пролет запущенных КНДР во вторник двух баллистических ракет над своей исключительной экономической зоной. Об этом заявил на брифинге генсек кабмина Хирокадзу Мацуно.

"Данных об ущербе или пролете ракет над исключительной экономической зоной Японии нет", - сказал он.

Между тем ранее агентство Kyodo сообщило, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. На уточняющий вопрос о том, упали ли уже ракеты, Мацуно рекомендовал обратиться в Минобороны Японии.

Министр обороны Ясукадзу Хамада на пресс-конференции также повторил позицию о том, что северокорейские ракеты не прилетали в исключительную экономическую зону страны.

Как сообщило ранее агентство Yonhap, южнокорейские военные зафиксировали во вторник запуск двух баллистических ракет малой дальности из района Чанён провинции Хванхэ-Намдо в сторону Японского моря.