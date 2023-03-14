Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

Как указывает агентство, ранее из этого района подобные пуски не фиксировались

СЕУЛ, 14 марта. /ТАСС/. Южнокорейские военные зафиксировали во вторник запуск двух баллистических ракет малой дальности со стороны КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи.

Уточняется, что ракеты были запущены из района Чанён провинции Хванхэ-Намдо в сторону Японского моря в период с 07:41 по 07:51 по местному времени (период с 01:41 по 01:51 мск).

Как указывает агентство Yonhap, ранее из этого района пуски баллистических ракет не фиксировались. "Военные усилили наблюдение и бдительность на случай дополнительных пусков, в сотрудничестве с США поддерживается полная готовность", - заявили в комитете.

В понедельник Южная Корея и США начали совместные командно-штабные учения Freedom Shield. Как заявили в КНШ, совместные учения носят оборонительный характер и "основаны на оперативных планах по защите Республики Корея от возможной агрессии Северной Кореи".

КНДР 12 марта запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки в рамках учений. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын председательствовал на расширенном заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, на котором обсуждались в том числе средства военного сдерживания на фоне того, что "военные провокации США и Южной Кореи достигают пределов". В Пхеньяне подобные учения называют репетицией войны с народной республикой.