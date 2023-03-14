14 марта, 13:50
Военная операция на Украине

Члены украинской ставки вновь высказались на заседании за оборону Артемовска

Члены украинской ставки вновь высказались на заседании за оборону Артемовска
Артемовск (Бахмут)
© AP Photo/ Evgeniy Maloletka

На заседании также рассматривались вопросы "обеспечения вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Члены украинской Ставки верховного главнокомандующего, в том числе высшие военные чины, вновь высказались за продолжение обороны города Артемовск (украинское название - Бахмут) в Донбассе на заседании этого органа, состоявшегося во вторник под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

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"Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, - говорится в сообщении на сайте президента Украины. - Члены ставки заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины [Валерия Залужного] и командующих оперативно-стратегическими группировками войск об актуальной ситуации на фронте. Рассмотрев ход оборонительной операции на бахмутском направлении, все члены ставки высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмута".

На заседании украинской Ставки верховного главнокомандующего рассматривались также вопросы "обеспечения вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой", темпы и объемы поступления техники и вооружения от стран Запада и их распределение по группировкам войск.

В заседании Ставки приняли участие глава офиса президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, Залужный, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений, отмечается в сообщении.

Офис президента Украины заявил 6 марта по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего, что Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступили за продолжение боев в Артемовске и усиление позиций в городе. Пресс-служба Зеленского заявила об этом после того, как германская газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала споры между Зеленским и Залужным. По их данным, Залужный несколько недель назад говорил Зеленскому о необходимости отступления украинских войск из Артемовска. Однако, по данным издания, Зеленский выступает за продолжение боев за город. Американская газета The Wall Street Journal в понедельник написала, что украинские подразделения несут тяжелые потери в Артемовске из-за отсутствия надежных транспортных маршрутов для эвакуация раненых и подвоза боеприпасов. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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