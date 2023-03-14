США намерены выразить России обеспокоенность по поводу перехвата БПЛА

За дальнейшей информацией по этому вопросу Белый дом рекомендовал обращаться в Госдеп

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Вашингтон намерен выразить Москве по дипломатическим каналам обеспокоенность по поводу перехвата российским истребителем американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Черным морем. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Госдепартамент намерен связаться с российскими официальными лицами и прямо заявить о нашей обеспокоенности по поводу данного инцидента", - сказал он. Кроме того, Кирби попросили уточнить, рассматривают ли США этот инцидент в небе над Черным морем как "провокацию" со стороны России, на которую следует дать ответ. "Госдепартамент США будет говорить напрямую со своими российскими коллегами, выражая нашу обеспокоенность по поводу этого небезопасного и непрофессионального перехвата", - ответил представитель Белого дома, отказавшись от дальнейших комментариев.

Кирби также сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден "был проинформирован советником по национальной безопасности об этом инциденте сегодня утром". Представитель Белого дома добавил, что российские истребители и раньше перехватывали американские воздушные суда над Черным морем. При этом, по его утверждению, данный случай "заслуживает внимания из-за того, насколько небезопасным и непрофессиональным он был". Кирби также не стал отвечать на вопрос, намеренно ли российский истребитель задел американский БПЛА, отметив, что у него нет в данный момент других подробностей случившегося.

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать данный инцидент неким посланием РФ, что США следует прекратить полеты над акваторией Черного моря, Кирби заявил: "Этого не произойдет. Мы продолжим летать и работать в международном воздушном пространстве над международными водами, Черное море не принадлежит ни одной из стран".

Ранее во вторник Европейское командование Вооруженных сил США выступило с утверждением, что перехват российскими истребителями Су-27 американского разведывательного беспилотного летательного аппарата MQ-9 привел к его крушению в международных водах Черного моря. Там отметили, что БПЛА выполнял "рутинные операции в международном воздушном пространстве". В результате инцидента он оказался "полностью потерян", уточнили представители ВС США.