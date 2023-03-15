Глава Пентагона заявил, что США продолжат летать там, где позволяет международное право

По словам Ллойда Остина, "Россия должна выполнять полеты своих военных летательных аппаратов безопасно и профессионально"

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин, комментируя инцидент с американским беспилотником MQ-9, который потерпел крушение в акватории Черного моря, утверждал, что американские летательные аппараты будут летать там, где позволяет международное право.

"Не заблуждайтесь, Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать там, где это позволяет международное право. Россия должна выполнять полеты своих военных летательных аппаратов безопасно и профессионально", - утверждал министр обороны в среду на очередном онлайн-заседании контактной группы западных стран по оказанию военной помощи Украине.